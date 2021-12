Stasera in tv martedì 7 dicembre: “Oliver Twist” su Premium Cinema 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 dicembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

La concessione del telefono – C’era una volta Vigata – 21:40 Rai 1 Dracula Untold – 21:15 Sky Cinema Chisum – 21:00 Iris Godsend – Il male è rinato – 21:20 Rai 4 Oliver Twist – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Oliver Twist

Oliver Twist Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Francia – Italia – Regno Unito – Repubblica Ceca

Francia – Italia – Regno Unito – Repubblica Ceca Durata: 121′

121′ Regista: Roman Polanski

Roman Polanski Cast: Barney Clark, Harry Eden, Ben Kingsley, Leanne Rowe, Jamie Foreman TRAMA Oliver Twist è un film del 2005, diretto da Roman Polański, tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens. Lo sceneggiatore Ronald Harwood, con il quale Polanski aveva lavorato per Il Pianista, fu felice di avere l’opportunità di collaborare al progetto essendo un grande fan dei romanzi di Dickens. Le riprese del film ebbero luogo a Praga, Beroun e Žatec, nella Repubblica Ceca. Sfuggito dall’istituto di giovani orfani, Oliver Twist si unisce ad un gruppetto di ladruncoli di strada. Ma al primo colpo viene arrestato dalla polizia; quella che potrebbe sembrare una tragedia per il ragazzo si dimostrerà, però, una svolta felice visto che, una volta scagionato dalla testimonianza del libraio, viene accolto dal signor Brownlow nella sua lussuosa casa. Ma i guai per il piccolo Oliver non sono ancora finiti… End of Justice – Nessuno è innocente – 21:10 Rai Movie 5 appuntamenti per farla innamorare – 21:15 Cielo Senti chi parla 2 – 21:20 Paramount Channel Shrek – 21:00 Sky Family