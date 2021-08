Stasera in tv martedì 3 agosto: “Mortal Kombat” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 3 agosto. Scopri in anticipo i titoli in programma.

TRAMA Mortal Kombat è un film del 1995 diretto da Paul W. S. Anderson e con protagonisti Robin Shou, Christopher Lambert, Linden Ashby, Talisa Soto, Bridgette Wilson e Cary-Hiroyuki Tagawa. Il film è il live action della omonima serie di videogiochi. Tale fu il successo al botteghino, che venne prodotto anche un sequel, Mortal Kombat – Distruzione totale, uscito nel 1997, e una serie TV, Mortal Kombat: Conquest, andata in onda sul canale via cavo statunitense TNT tra il 1998 e il 1999. Nel giugno 2010 è inoltre uscito un cortometraggio, Mortal Kombat: Rebirth, mentre nel 2011 è uscita in esclusiva su internet una webserie composta da dieci episodi intitolata Mortal Kombat: Legacy. La terra è in pericolo: il perfido stregone Shang Tsung, al servizio dell'imperatore di Outworld, un mondo assai tenebroso, si sente prossimo alla realizzazione del suo perverso sogno: ridurre anche l'umanità e la sua dimora nello stato miserevole in cui giace Outworld.