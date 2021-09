Stasera in tv martedì 28 settembre: “La sposa fantasma” su Cielo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 28 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Viaggio al centro della terra – 21:15 Sky Cinema Corvo rosso non avrai il mio scalpo – 21:00 Iris Hotel Artemis – 21:20 Rai 4 Cafè Society – 21:15 Premium Cinema 2 La favorita – 21:10 Rai Movie La sposa fantasma – 21:15 Cielo Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Over Her Dead Body

Over Her Dead Body Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Jeff Lowell

Jeff Lowell Cast: Eva Longoria Parker, Eva Longoria, Lindsay Sloane, Stephen Root, William Morgan Sheppard, Wendi McLendon-Covey, Ali Hillis, Deborah Theaker, Sam Pancake, Kali Rocha, Heather Mazur, Patricia Belcher, Edith Fields, Colin Fickes, Armen Weitzman, Misha Collins, Paul Rudd, Lake Bell, Jason Biggs TRAMA La sposa fantasma (Over Her Dead Body) è un film del 2008 diretto da Jeff Lowell. Kate, una donna bella ma eccessivamente esigente, affetta dall’ansia di controllare ogni piccolo dettaglio della sua vita. Kate sta per sposare Henry, un tranquillo veterinario, l’unico che è in grado di calmarla durante i caotici preparativi matrimoniali. Kate e Henry stanno benissimo insieme, tuttavia il destino è sempre in agguato. Nel giorno delle loro nozze, Kate, per colpa del suo eccessivo perfezionismo, resta accidentalmente uccisa da una scultura di ghiaccio, che raffigura, ironia della sorte, un angelo. Il suo fidanzato Henry è comprensibilmente traumatizzato dalla notizia. Un anno dopo, Henry è ancora depresso, e sua sorella Chloe, desiderosa di aiutarlo, si rende conto che ciò di cui ha bisogno, è il permesso di ricominciare a vivere, da parte dello spirito di Kate. Il serpente all’ombra dell’aquila – 21:10 Paramount Channel Genitori vs Influencer – 21:00 Sky Family