Stasera in tv martedì 26 ottobre: “Aquaman” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 26 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Aquaman – 21:20 Canale 5

Genere: Fantasy

Fantasy Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Australia – USA

Australia – USA Durata: 143′

143′ Regista: James Wan

James Wan Cast: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

TRAMA

Aquaman è un film del 2018 diretto da James Wan.

Basata sul personaggio di Aquaman della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner; è il sesto film del DC Extended Universe (DCEU). Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, il film è interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Le vicende narrate in Aquaman si svolgono dopo Justice League.

Atlanta, regina di Atlantide e Tom il guardiano del Faro hanno un figlio: Arthur. Essendo un unione clandestina, pur di proteggere suo figlio, Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide e compierà gesta eroiche in mare, come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qualcosa va storto e la situazione si fa pericolosa..

Revolt – 21:15 Sky Cinema

Sentieri selvaggi – 21:00 Iris S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine 21:20 Rai 4 Boyhood – 21:15 Premium Cinema 2 L’uomo fedele – 21:10 Rai Movie Un marito di troppo – 21:15 Cielo Zathura – Un’avventura spaziale – 21:10 Paramount Channel Inkheart – La leggenda di Cuore d’inchiostro – 21:00 Sky Family