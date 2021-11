Stasera in tv martedì 23 novembre: “Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie” su Rai 4

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie – 21:20 Rai 4

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Dawn of the Planet of the Apes

Dawn of the Planet of the Apes Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Matt Reeves

Matt Reeves Cast: Jason Clarke, Andy Serkis, Keri Russell, Gary Oldman, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Judy Greer, Kirk Acevedo

TRAMA

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (Dawn of the Planet of the Apes) è un film del 2014 diretto da Matt Reeves.

Si tratta dell’ottavo film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata del 1968 tratta dal romanzo di fantascienza del 1963 omonimo di Pierre Boulle nonché secondo film della serie reboot avviata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie. Tra gli interpreti principali figurano Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman e Keri Russell.

La pellicola è uscita nelle sale degli Stati Uniti l’11 luglio 2014 ed è stata accolta con recensioni molto positive, con i critici che hanno lodato gli effetti speciali, la storia, la colonna sonora, l’azione e l’intensità emotiva. È stato un successo al box office, incassando più di 710 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo una nomination ai Premi Oscar per i migliori effetti speciali. Un sequel, intitolato The War – Il pianeta delle scimmie, è uscito nel 2017.