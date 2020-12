Stasera in tv martedì 22 dicembre: “Natale In Casa Cupiello” su Rai 1

Lo spirito natalizio non è quello che contraddistingue il Babbo Natale criminale Willie Soke. In questo secondo capitolo l’uomo, sempre più attaccato alla bottiglia, sboccato e quasi sull’orlo del suicidio, viene convinto ancora una volta dal suo vecchio socio, il nano Marcus, appena uscito di prigione, a portare a compimento l’ennesimo remunerativo colpo. Così, Willie indossa ancora una volta vestito rosso e barba bianca per farsi assumere da un ente di beneficenza per bambini e ripulirgli le casse. Quello che l’uomo non sa, però, è che stavolta avrà un nuovo socio: sua madre Sunny, con la quale non scorre per niente buon sangue.