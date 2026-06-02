martedì, Giugno 2, 2026
Home Gossip e Tv Stasera in tv Stasera in tv martedì 2 giugno: Io, Robot

Stasera in tv martedì 2 giugno: Io, Robot

By
Raffaele Francesco D'Antonio
-
0
10
Stasera in tv martedì 2 giugno: Io, Robot

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 2 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 2 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Una di famiglia – 21:15 Sky Cinema

Uomini e cobra – 21:15 Iris

Chief Of Station – Verità a tutti i costi – 21:30 Italia 1

Io, Robot – 21:20 Rai 4

  • Genere: Fantascienza
  • Titolo originale: I, Robot
  • Uscita: 2004
  • Nazionalità: USA
  • Durata: 115′
  • Regista: Alex Proyas
  • Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwellù

Trama

Io, robot (I, Robot) è un film del 2004 diretto da Alex Proyas.

Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Tuttavia, ogni altro aspetto della concezione robotica di Asimov è stato liberamente reinterpretato.

Corre l’anno 2035, Chicago. I robot ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti ed in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti impazziscono per questi aiutanti meccanici, il detective Del Spooner nutre invece dei dubbi sulla fedeltà di questi nuovi androidi. Il suicidio del dottor Alfred Lanning, confermerà i suoi sospetti.

Erano ragazzi in barca – 21:10 Rai Movie

Il mio amico Finnick – 21:00 Sky Family

C’è ancora domani – 21:15 Sky Cult

Sherlock Holmes – 21:00 Sky Action

Quando – 21:00 Sky Comedy

Previous articleLa promessa, anticipazioni al 13 giugno: Catalina affronta il barone
Next articleMeteo Napoli, tornano le piogge: ecco quando
Raffaele Francesco D'Antonio
Raffaele Francesco D'Antonio
https://www.2anews.it
Laureato in Culture Digitali e della Comunicazione alla Federico II nel 2017. Nel 2018 si iscrive alla Magistrale di Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica.
Threads

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Cronaca di Avellino

Cronaca di Salerno

Cronaca di Caserta

Cronaca di Benevento

Contatti

©2025 - 2a News Testata Giornalistica On line n°67 del 20.12.2016

Partita Iva : 08819691216

E-mail : redazione@2anews.it

WhatsApp : +393770971625