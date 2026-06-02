Stasera in tv martedì 2 giugno: Io, Robot

Io, Robot – 21:20 Rai 4

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: I, Robot

I, Robot Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Alex Proyas

Alex Proyas Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwellù

Trama

Io, robot (I, Robot) è un film del 2004 diretto da Alex Proyas.

Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Tuttavia, ogni altro aspetto della concezione robotica di Asimov è stato liberamente reinterpretato.