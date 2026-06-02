Stasera in tv martedì 2 giugno: Io, Robot

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 2 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.
A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 2 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.
Una di famiglia – 21:15 Sky Cinema
Uomini e cobra – 21:15 Iris
Chief Of Station – Verità a tutti i costi – 21:30 Italia 1
Io, Robot – 21:20 Rai 4
- Genere: Fantascienza
- Titolo originale: I, Robot
- Uscita: 2004
- Nazionalità: USA
- Durata: 115′
- Regista: Alex Proyas
- Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwellù
Trama
Io, robot (I, Robot) è un film del 2004 diretto da Alex Proyas.
Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Tuttavia, ogni altro aspetto della concezione robotica di Asimov è stato liberamente reinterpretato.
Corre l’anno 2035, Chicago. I robot ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti ed in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti impazziscono per questi aiutanti meccanici, il detective Del Spooner nutre invece dei dubbi sulla fedeltà di questi nuovi androidi. Il suicidio del dottor Alfred Lanning, confermerà i suoi sospetti.