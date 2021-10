Stasera in tv martedì 19 ottobre: “I Tre Moschettieri” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 19 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 19 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Purché finisca bene – Tutta colpa della fata Morgana – 21:25 Rai 1 I Tre Moschettieri – 21:15 Sky Cinema Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Three Musketeers

The Three Musketeers Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 110′

110′ Regista: Paul Anderson, Paul W.S. Anderson

Paul Anderson, Paul W.S. Anderson Cast: Milla Jovovich, Luke Evans, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson TRAMA I tre moschettieri (The Three Musketeers) è un film del 2011 diretto da Paul W. S. Anderson. Il soggetto è tratto dal romanzo del 1844 di Alexandre Dumas I tre moschettieri; ne è stata realizzata anche una versione 3D. L’uscita nelle sale cinematografiche del film, prodotto dalla Constantin Film e distribuito in Italia da 01 Distribution, è avvenuta il 14 ottobre 2011. Il film è stato trasmesso in prima TV su Rai 1 martedì 10 dicembre 2013, anche in HD e 3D su Rai HD sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma satellitare Tivùsat I tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis, con l’amante di Athos, Milady de Winter, devono rubare un progetto di Leonardo da Vinci. Riescono a introdursi nella cripta superando le trappole, ma vengono raggiunti dalle guardie e l’unico modo per fuggire è far saltare il soffitto. Messisi in salvo, i tre moschettieri vengono però traditi da Milady, che si era accordata con il Duca di Buckingham. Come punizione per aver fallito la missione, i tre vengono radiati dal Cardinale Richelieu dal corpo dei moschettieri. Il Grinta – 21:00 Iris A un metro da te – 21:20 Rai 2 7 sconosciuti a El Royale – 21:20 Rai 4 Flags Of Our Fathers – 21:15 Premium Cinema 2 Brooklyn – 21:10 Rai Movie I perfetti innamorati – 21:15 Cielo Mimzy – Il segreto dell’universo – 21:10 Paramount Channel