Stasera in tv martedì 17 maggio: “Le Ragazze Di Wall Street” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Le Ragazze Di Wall Street – Business Is Business – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Hustlers

Hustlers Uscita: 2019

2019 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Lorene Scafaria

Lorene Scafaria Cast: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles