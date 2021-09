Stasera in tv martedì 14 settembre: “Hellboy: the golden army” su Sky Cinema

Hellboy: The Golden Army (Hellboy II: The Golden Army) è un film d’azione del 2008 scritto e diretto da Guillermo del Toro ed interpretato da Ron Perlman, sequel del film del 2004 Hellboy.

Il film è uscito l’11 luglio 2008 negli USA e il 16 luglio dello stesso anno in Italia. La critica accolse molto positivamente la pellicola, che venne decretata un passo avanti rispetto al primo capitolo nonché uno dei migliori film tratti da fumetti di sempre.

La colonna sonora è stata realizzata da Danny Elfman, ed hanno collaborato altri artisti famosi tra cui il musicista e cantautore Ben Isaac con il brano Noir.

Tra Dipartimento per la Ricerca sul Paranormale e la Difesa regna è il caos: Il muscoloso detective Hellboy, per gli amici Red, si trova in mezzo a due fuochi, da una parte il capo Manning, che vorrebbe impedirgli di mettersi in mostra davanti agli umani, dall’altro la sua pirotecnica fidanzata Liz, che sembra avere un segreto e non volerglielo rivelare. Ma Il mondo delle creature mitiche vuole ribellarsi contro l’umanità per dominare la Terra. A Hellboy e al suo indistruttibile pugno di pietra il compito di fermarlo.