Stasera in tv martedì 14 dicembre: “Sabato, domenica e lunedì” su Rai 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 dicembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

10 giorni con Babbo Natale – 21:20 Canale 5 Sabato, domenica e lunedì – 21: 25 Rai 1 Genere: Commedia

Commedia Regista: Edoardo De Angelis

Edoardo De Angelis Cast: Sergio Castellitto, Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio, Maria Vera Ratti TRAMA Sabato, domenica e lunedì è un film per la televisione italiano diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall’omonima opera teatrale scritta da Eduardo De Filippo. Trasmesso in prima serata su Rai 1 martedì 14 dicembre 2021, si tratta del secondo capitolo di una trilogia, preceduto da Natale in casa Cupiello (2020) e seguìto da Non ti pago (2021). Rosa Priore, come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in cucina criticandola. Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo. É domenica e l`intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all`ennesimo complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca schifosa”. Operazione Valchiria – 21:15 Sky Cinema È una sporca faccenda, tenente Parker! – 21:00 Iris Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana – 21:20 Rai 4 Animali notturni – 21:15 Premium Cinema 2 Blood Father – 21:25 Rete 4 Butter – 21:15 Cielo Senti chi parla adesso – 21:10 Paramount Channel