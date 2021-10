Stasera in tv martedì 12 ottobre: “Titanic” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 12 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

James Cameron Cast: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Bernard Hill, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Eric Braeden, Charlotte Chatton, David Warner TRAMA Titanic è un film del 1997 scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron. La pellicola è un colossal epico-romantico di carattere storico interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali che s’innamorano durante il tragico viaggio inaugurale della durata di 4 giorni in mezzo all’oceano Atlantico del RMS Titanic. È, al 2021, il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema dopo Avatar del 2009 (sempre diretto da Cameron), e Avengers: Endgame del 2019. Detiene il record di vittorie ai Premi Oscar (11, nel 1998), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, nonché quello di candidature (14), insieme a Eva contro Eva e La La Land. Nel 2007 l’American Film Institute l’ha inserito all’83º posto nella classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi (nella classifica originaria del 1998 non era presente).[5] Si trova inoltre al sesto posto della classifica dei migliori film epici di tutti i tempi nella AFI’s 10 Top 10 dell’American Film Institute. Nel 2017 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti in quanto “culturalmente storico e significativo”. La storia d’amore nata sul Titanic fra Rose, giovane aristocratica, e Jack, pittore squattrinato. Dopo aver salvato Rose dal suicidio, Jack instaura un rapporto sempre più complice con la ragazza che, decisa a seguire i suoi sentimenti, sfida l’arrogante fidanzato e le convenzioni sociali imposte dalla madre. I due non potranno più lasciarsi, e affronteranno insieme, fino all’ultimo, il tragico affondamento del transatlantico. Campione mondiale di incassi, il film ha ottenuto 11 premi Oscar nel 1998. Purché finisca bene – Digitare il codice segreto – 21:25 Rai 1 Fuori controllo – 21:15 Sky Cinema I 300 di Fort Canby – 21:00 Iris Cocaine – La vera storia di White Boy Rick – 21:20 Rai 4 Femme fatale – 21:15 Premium Cinema 2 End of Justice – Nessuno è innocente – 21:10 Rai Movie Litigi d’amore – 21:15 Cielo Il giro del mondo in 80 giorni – 21:10 Paramount Channel