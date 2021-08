Stasera in tv giovedì 5 agosto: “Ace Ventura – L’Acchiappanimali” su Paramount Channel

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 4 agosto. Scopri in anticipo i titoli in programma.

In guerra per amore – 21:15 Sky Cinema Il cavaliere del Santo Graal – 21:00 Iris The Quest – La prova – 21:20 Rai 4 Club Life – 21:15 Premium Cinema 2 Sex Crimes – Giochi pericolosi – 21:10 Rai Movie Il ritorno del monnezza – 21:25 Rete 4 Volo Pan Am 73 – 21:15 Cielo Ace Ventura – L’Acchiappanimali – 21:10 Paramount Channel Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Ace Ventura: Pet Detective

Ace Ventura: Pet Detective Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 86′

86′ Regista: Tom Shadyac

Tom Shadyac Cast: Jim Carrey, Tone Loc, David Margulies, Raynor Scheine, Tiny Ron, Alice Drummond, Troy Evans, Udo Kier, Frank Adonis, Judy Clayton, John Capodice, Noble Willingham, Bill Zuckert, Courteney Cox, Sean Young, Dan Marino TRAMA Ace Ventura – L’acchiappanimali (Ace Ventura: Pet Detective) è un film del 1994 diretto da Tom Shadyac ed interpretato da Jim Carrey. Il film è stato distribuito dalla Warner Bros. nei cinema statunitensi il 4 febbraio 1994 e dalla Artisti Associati International nei cinema italiani il 4 agosto 1994. Florida, Stati Uniti. Ace Ventura ha un lavoro a dir poco originale: infatti, è un asso (anche perché nel suo campo non ha praticamente rivali) nel ritrovare animali scomparsi e per questo motivo si definisce, appunto, “l’acchiappanimali”. Dopo essere riuscito a scovare un pechinese rapito da un energumeno, è ormai considerato un fenomeno, tanto da essere ingaggiato dalla squadra di football dei Miami Dolphins per indagare sulla scomparsa della loro mascotte, il delfino Fiocco di Neve. Le streghe – 21:00 Sky Family