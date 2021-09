Stasera in tv giovedì 30 settembre: “Buona giornata” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 30 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Buona giornata – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Buona giornata

Buona giornata Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 131′

131′ Regista: Carlo Vanzina

Carlo Vanzina Cast: Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D’Aquino, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini, Chiara Francini, Gabriele Cirilli, Lino Banfi and Christian De Sica

TRAMA Buona giornata è un film commedia del 2012 diretto da Carlo Vanzina .Le riprese sono state realizzate tra Roma (Palazzo Sacchetti, Laghetto dell’Eur, Chiesa di San Pancrazio, Grand Hotel Minerva, edicola di Via Vittorio Veneto 151, OP Hotel, Ristorante Da Fortunato, Ristorante Elle, edificio in Largo Amalia Camboni, condominio in Via Vico Consorti 138), Grottaferrata (RM) (Casina dell’Orologio), Bassano Romano (VT) (Casina Poggio della Rota), Monopoli (BA), Verona (Stadio Marcantonio Bentegodi, Palazzo del Comune) e Firenze (Piazza del Duomo, negozio Patrizia Pepe La cronaca di una giornata nell’Italia di oggi vissuta da personaggi molto diversi fra loro: Leonardo Lo Bianco è un senatore della Repubblica Italiana accusato di corruzione; il Principe Ascanio Cavallini Gaetani è un nobile decaduto; Rosaria Micciché una affermata manager di Milano, Alberto Dominici un ricco imprenditore e noto evasore romano, Luigi Pinardi un facoltoso notaio di Napoli; Romeo Telleschi un rappresentante milanese trapiantato a Monopoli; Cecco, uno sfegatato tifoso della Fiorentina. Lo specialista – 21:00 Iris Con Air – 21:20 Rai 2 Baby Driver – Il genio della fuga – 21:20 Rai 4 La giusta causa – 21:15 Premium Cinema 2 I lunghi giorni delle aquile – 21:10 Rai Movie Maximum Conviction – 21:15 Cielo Only You – Amore a prima vista – 21:10 Paramount Channel Jumanji – The Next Level – 21:00 Sky Family