Stasera in tv giovedì 26 maggio: “Top Gun” su Iris

Top Gun – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Top Gun

Top Gun Uscita: 1986

1986 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: Tony Scott

Tony Scott Cast: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer

TRAMA

Top Gun è un film d’azione del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer in associazione con la Paramount Pictures.

La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr. ed è ispirata a Top Guns, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California. Il cast principale è composto da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt.

La pellicola lanciò Cruise come una delle principali star di Hollywood e vinse un Premio Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior canzone originale con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin. Nel 2015 è stato scelto dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel National Film Registry in quanto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”.