Stasera in tv giovedì 25 novembre: “The Great Wall” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 25 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Fire Squad – Incubo di fuoco – 21:15 Sky Cinema Die Hard – Duri a morire – 21:00 Iris The Great Wall – 21:20 Italia 1 Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Australia – Canada – Cina – Hong Kong – USA

Australia – Canada – Cina – Hong Kong – USA Durata: 103′

103′ Regista: Yimou Zhang

Yimou Zhang Cast: Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe TRAMA The Great Wall è un film del 2016 diretto da Zhang Yimou. Pellicola fantastica con protagonista Matt Damon, ispirata alla costruzione della Grande muraglia cinese. Si tratta del primo film in lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou. Il 18 marzo 2014 viene annunciato che il regista Zhang Yimou avrebbe diretto un film epico con una co-produzione statunitense e cinese. William Garin e Pedro Tovar sono due mercenari, che dall’Europa sono arrivati sino in Cina per procurarsi la polvere nera, la polvere da sparo dell’epoca, e importarla nel loro Paese. Ma, giunti in quei luoghi sconosciuti, i due sono attaccati da una bestia mostruosa. Sopravvissuti per miracolo, vengono catturati dall’esercito imperiale, arroccato sulla Grande Muraglia proprio allo scopo di proteggersi e di difendere i confini dalle terribili creature. William e Pedro si troveranno coinvolti in questa battaglia epica. Alone – 21:20 Rai 4 Bordertown – 21:15 Premium Cinema 2 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno – 21:10 Rai Movie Born to Raise Hell – 21:15 Cielo Un principe per l’estate – 21:10 Paramount Channel Poly – 21:00 Sky Family