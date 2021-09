Stasera in tv giovedì 23 settembre: “Il cacciatore di ex” su Paramount Channel

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

AAA genero cercasi – 21:15 Sky Cinema Daylight – Trappola nel tunnel – 21:00 Iris Widows – Eredità criminale – 21:20 Rai 2 Reprisal – Caccia all’uomo – 21:20 Rai 4 Il Libro Di Henry – 21:15 Premium Cinema 2 The Front Runner – Il vizio del potere – 21:10 Rai Movie Absolution – Le regole della vendetta – 21:15 Cielo Il cacciatore di ex – 21:10 Paramount Channel Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Bounty Hunter

The Bounty Hunter Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 111′

111′ Regista: Andy Tennant

Andy Tennant Cast: Jennifer Aniston, Gerard Butler, Christine Baranski, Jason Sudeikis, Dorian Missick, Gio Perez, Joel Garland, Cathy Moriarty, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Ruby Feliciano, Adam Rose, Eric Zuckerman TRAMA Il cacciatore di ex (The Bounty Hunter) è un film del 2010 diretto da Andy Tennant, con protagonisti Gerard Butler e Jennifer Aniston. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 marzo 2010, mentre in Italia è stato distribuito il 9 aprile dello stesso anno. L’ex poliziotto Milo Boyd, diventato cacciatore di taglie, detesta sua moglie Nicole, una giornalista. Perciò l’uomo è felice di dover dare la caccia proprio alla compagna, ricercata per un reato minore. Ma portarla in carcere si rivela un’impresa difficile e rischiosa quando entrambi si ritrovano costretti a scappare per salvarsi da un pericoloso criminale. Racetime – Tutti in pista! – 21:00 Sky Family