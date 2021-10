Stasera in tv giovedì 21 ottobre: “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 20 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw – 21:20 Canale 5 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Giappone – USA

Giappone – USA Durata: 137′

137′ Regista: David Leitch

David Leitch Cast: Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba TRAMA Fast & Furious – Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), noto anche come Hobbs & Shaw, è un film del 2019 diretto da David Leitch. La pellicola, spin-off della serie di Fast & Furious, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, già presenti nei precedenti capitoli della serie.[1] Le vicende del film si svolgono due anni dopo Fast & Furious 8. Gli attori Ryan Reynolds e Kevin Hart partecipano al film con un cameo, rispettivamente nei ruoli di un agente della CIA e di un Air Marshal statunitense Chiamati dalla CIA, Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge stringono un sodalizio quando un’agente dell’MI6, per impedire il furto di un micidiale virus che potrebbe decimare l’intera razza umana, si inietta le capsule della malattia e si dà alla fuga, seminando il micidiale superuomo Brixton. I due si detestano, ma mentre Hobbs non è uno che lascia un caso a metà, Deckard, oltre ad avere un conto in sospeso con Brixon, sembra essere direttamente coinvolto negli affetti.. xXx – 21:15 Sky Cinema Arma letale 3 – 21:00 Iris Chiedimi se sono felice – 21:20 Italia 1 Space Cowboys – 21:15 Premium Cinema Gioco a due – 21:10 Rai Movie Sniper: Forze speciali – 21:15 Sky Cinema Come farsi lasciare in 10 giorni – 21:10 Paramount Channel Red Dog – L’inizio – 21:00 Sky Family