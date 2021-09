Stasera in tv giovedì 2 settembre: “Kill Bill – Volume 1” su Paramount Channel

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 2 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 2 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Non c’è più religione – 21:15 Sky Cinema Green Zone – 21:00 Iris Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno – 21:20 Rai 4 Dolor y gloria – 21:15 Premium Cinema 2 Remember – 21:10 Rai Movie Grand Hotel Excelsior – 21:25 Rete 4 Stretch – Guida o muori – 21:15 Cielo Kill Bill – Volume 1 – 21:10 Paramount Channel Genere: Azione

Azione Titolo originale: Kill Bill: Volume I

Kill Bill: Volume I Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 111′

111′ Regista: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Cast: Uma Thurman, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Lucy Liu TRAMA Kill Bill: Volume 1 è un film del 2003, scritto e diretto da Quentin Tarantino, primo capitolo di Kill Bill, cui ha fatto seguito Kill Bill: Volume 2 nel 2004. Risvegliatasi dal coma dopo quattro lunghi anni, la ex killer professionista Beatrix “Black Mamba”, che aveva deciso di ritirarsi dalla professione, ha un unico obiettivo: vendicarsi del suo ex capo ed amante Bill, che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita. Si mette così alla ricerca dell’uomo e dei suoi sicari, tre donne e un uomo che si fanno chiamare “Deadly Viper Assassination Squad”. Gli scontri saranno spietati ma l’odio che “Black Mamba” prova la rende inarrestabile. La ribelle Zora – 21:00 Sky Family