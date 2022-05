Stasera in tv giovedì 19 maggio: “Il Corriere – The Mule” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Advertisement

Il Corriere – The Mule – 21:20 Canale 5

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Mule

The Mule Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Cesar De León

TRAMA

l corriere – The Mule (The Mule) è un film del 2018 diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Il film è basato sulla storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, interpretato dallo stesso Eastwood, raccontata dal giornalista Sam Dolnick nell’articolo del The New York Times The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule.[1]

Il corriere – The Mule rappresenta il ritorno come attore di Clint Eastwood per la prima volta dopo Di nuovo in gioco del 2012, e la sua ultima esperienza nella doppia veste di regista e attore dopo Gran Torino nel 2008. Il film è uscito negli Stati Uniti d’America il 14 dicembre 2018, distribuito dalla Warner Bros.