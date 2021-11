Stasera in tv giovedì 18 novembre: “58 minuti per morire – Die Harder” su Iris

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 18 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 18 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

800 eroi – 21:15 Sky Cinema 58 minuti per morire – Die Harder – 21:00 Iris Genere: Azione

Azione Titolo originale: Die Hard 2

Die Hard 2 Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Renny Harlin

Renny Harlin Cast: Bruce Willis, Dennis Franz, William Sadler, Reginald VelJohnson, William Atherton, Bonnie Bedelia, Franco Nero TRAMA 58 minuti per morire – Die Harder (Die Hard 2) è un film del 1990 diretto da Renny Harlin. È il secondo capitolo della saga di Die Hard, sequel di Trappola di cristallo, e seguìto da Die Hard – Duri a morire, Die Hard – Vivere o morire e Die Hard – Un buon giorno per morire. Il protagonista è il poliziotto di New York John McClane, interpretato da Bruce Willis. In Italia è uscito al cinema venerdì 19 ottobre 1990 distribuito dalla 20th Century Fox. Per l’home video il film è stato distribuito col titolo Die Hard 2 – 58 minuti per morire. Vigilia di Natale, aeroporto di Washington. Mentre sta aspettando che atterri il volo su cui viaggia sua moglie Holly che lo sta raggiungendo da Los Angeles per le vacanze, il tenente di polizia John McClane avvista due sospetti che si muovono furtivamente per raggiungere la zona bagagli. John li segue, tenta di fermarli per identificarli, ma i due ingaggiano una violenta sparatoria in cui uno dei due rimane ucciso mentro il secondo riesce a fuggire, rifuggiandosi in una vecchia chiesa trasformata nel covo dei terroristi. Sopravvissuto – The Martian – 21:20 Italia 1 L’angelo del male – Brightburn – 21:20 Rai 4 Last Night – 21:15 Premium Cinema 2 Escape Plan – Fuga dall’inferno – 21:10 Rai Movie Belly of the Beast – Ultima missione – 21:15 Cielo La dura verità – 21:10 Paramount Channel Io, lei e i suoi bambini – 21:00 Sky Family