Stasera in tv giovedì 16 settembre: “Il Patriota” su Rai Movie

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Sorelle per sempre – 21:25 Rai 1 Ricchi di fantasia – 21:15 Sky Cinema Sorvegliato speciale – 21:00 Iris Gli uomini d’oro – 21:20 Rai 2 Kiss of the Dragon – 21:20 Rai 4 The Judge – 21:15 Premium Cinema Il Patriota – 21:10 Rai Movie Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Patriot

The Patriot Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 158′

158′ Regista: Roland Emmerich

Roland Emmerich Cast: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaac TRAMA Il patriota (The Patriot) è un film storico del 2000 diretto da Roland Emmerich e interpretato da Mel Gibson e Heath Ledger. Il film si svolge durante tutto il periodo della Guerra di indipendenza americana, narrando la storia di un eroe americano che, insieme a combattenti volontari, riesce a ribaltare le sorti del conflitto a favore delle colonie. Nel corso delle battaglie, vengono evidenziati tutti i temi che caratterizzeranno la storia statunitense: dagli schiavi di colore che combattono per essere liberati, all’efferatezza e crudeltà degli inglesi e degli stessi americani durante il conflitto Carolina del sud 1776. Benjamin Martin, eroe del conflitto franco indiano, si è ritirato ad una vita tranquilla con la propria famiglia e ha giurato di non tornare mai più in guerra. Ora però la tranquillità della sua vita di agricolotore e padre di sette filgi è minacciata dall’impellente conflitto contro gli inglesi. Benjamin, seppur contrario, scopre così che l’unico modo per salvare la sua famiglia è condividere la scelta di suo figlio maggiore Gabriel e combattere per difendere la libertà del suo paese. Infiltrato speciale – 21:15 Cielo Un weekend da bamboccioni 2 – 21:10 Paramount Channel