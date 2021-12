Stasera in tv giovedì 16 dicembre: “Payback – La rivincita di Porter” su Iris

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Brian Helgeland Cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, Bill Duke TRAMA Payback – La rivincita di Porter (Payback) è un film del 1999 diretto da Brian Helgeland con protagonista Mel Gibson. Si può considerare un remake del film Senza un attimo di tregua (Point Blank) di John Boorman del 1967, essendo entrambi basati sul romanzo Anonima carogne di Donald E. Westlake. Le riprese del film sono state effettuate tra settembre e dicembre 1997 a Chicago e tra giugno e agosto 1998 a Los Angeles; altre scene sono state realizzate allo Stage 20 dei Warner Bros. Studios di Burbank (California). Porter, ladro professionista dalla filosofia pragmatica, è a caccia di quei settantamila dollari che l’ex moglie e un socio traditore gli hanno scippato dopo una rapina ai danni di un gruppo di cinesi. Ma il vizio di fregare il prossimo non viene scalfito neppure da un tremendo agguato dal quale Porter esce a testa alta. City of Crime – 21:20 Rai 4 Lion – La strada verso casa – 21:15 Premium Cinema 2 Una doppia verità – 21:10 Rai Movie Jimmy Bobo – Bullet to the Head – 21:15 Cielo Il mistero del principe Valiant – 21:10 Paramount Channel Viaggio al centro della terra – 21:00 Sky Family La nostra vita – 21:15 Sky Cult