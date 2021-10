Stasera in tv giovedì 14 ottobre: “Arma Letale 2” su Iris

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 14 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Richard Donner Cast: Mel Gibson, Steve Kahan, Darlene Love, Derrick O’Connor, Joe Pesci, Mark Rolston, Nestor Serrano, Traci Wolfe, Danny Glover, Joss Ackland, Patsy Kensit TRAMA Arma letale 2 (Lethal Weapon 2) è un film del 1989 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci. Il film è il secondo episodio della tetralogia iniziata con Arma letale (1987). La colonna sonora è stata affidata ai musicisti George Harrison ed Eric Clapton. Uscito negli Usa il 7 luglio 1989, incassò oltre 147 milioni di dollari. Altri 80 milioni furono l’incasso nel resto del mondo. In totale la pellicola racimolò oltre 227 milioni di dollari. In Italia è uscito al cinema giovedì 28 settembre 1989 distribuito dalla Warner Bros. Italia. A Los Angeles, si è formata una coppia molto speciale: il duetto di investigatori formata dal bianco Martin Riggs e dal nero Roger Murtaugh che dopo diverse indagini risolte insieme, viene incaricata di proteggere un uomo molto pericoloso, Leo Getz, il contabile di un’organizzazione di spacciatori. Ma la banda che vuole la testa di Leo, ha agganci molto in alto, fino a un ambasciatore sudafricano. Martin, così, conosce un’impiegata dell’ambasciata, la bella Rika van den Haas.. Verso l’Eden – 21:15 Premium Cinema 2 Reazione a catena – 21:10 Rai Movie Beyond the Law – L’infiltrato – 21:15 Cielo Chocolat – 21:10 Paramount Channel Balto e Togo – La leggenda – 21:00 Sky Family Miele – 21:15 Sky Cult Bloodshot – 21:00 Sky Max