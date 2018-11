Stasera in Tv, ecco i film in onda venerdì 24 novembre

Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 23 novembre.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 23 novembre:

Detroit – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow Cast: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith

Trama: In epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, il film racconta la storia della rivolta nel 1967 a Detroit, scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso con conseguente sequestro e massacro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers. Un episodio di brutalità da parte della polizia molto noto negli Stati Uniti, ma meno nel resto del mondo, che rimane una ferita nella coscienza dell’America.

Annabelle 2 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: David F. Sandberg

David F. Sandberg Cast: Anthony LaPaglia, Samara Lee, Miranda Otto

Trama: Dodici anni dopo il tragico incidente della figlia Bee, Samuel Mullins, un abile costruttore di bambole, e sua moglie aprono la loro grande casa alla comunità di suor Charlotte e il gruppo di giovani ragazze e bambine orfane. Tra le bambine, Janice, cui la polio ha lasciato delle difficoltà nel camminare e la sua inseparabile amica Linda. Il signor Mullins spiega che c’è una stanza – quella di Bee – nella quale nessuno però deve mai accedere. Ma, attirata da misteriosi bigliettini, una notte Janice riesce ad entrare…

Ocean’s Thirteen – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Ocean’s Thirteen

Ocean’s Thirteen Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 122′

122′ Regista: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin

Trama: Willie Bank è un losco uomo d’affari responsabile del fallimento di Reuben. Il gruppo dei ladri capitanati da Danny Ocean non può certo lasciare il vecchio amico solo in questo momento così difficile: architettano un piano abilissimo per rovinare Willie Bank.

The Accountant – 21:25 Italia 1

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Gavin O’Connor

Gavin O’Connor Cast: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons

Trama: Christian Wolff è un genio della matematica, affetto dalla sindrome di Asperger. Cresciuto da un padre autoritario e rigido, dopo l’abbandono della madre, adesso lavora come contabile forense alla ZZZ Accounting, un piccolo studio di Plainfield, in Illinois. In realtà, Christian, sotto copertura, si occupa di gestire le finanze di diverse organizzazioni criminali, dalle quali viene contattato solo attraverso una voce telefonica. Un giorno, gli viene assegnato il compito di indagare sulla compagnia Living Robotics…

Humandroid – 21:05 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Chappie

Chappie Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Messico – USA

Messico – USA Durata: 120′

120′ Regista: Neill Blomkamp

Neill Blomkamp Cast: Sharlto Copley, Sigourney Weaver, Jose Pablo Cantillo, Anderson Cooper, Jason Cope, Kevin Otto, Chris Shields, Robert Hobbs, Dev Patel, Hugh Jackman

Trama: Ogni bambino viene al mondo pieno di promesse, e cosi è per Chappie che è straordinariamente dotato, unico nel suo genere, un prodigio. Come ogni altro bambino Chappie dovrà farsi strada nel mondo con il cuore e con l’anima, tra influenze buone e cattive, per trovare la sua strada e diventare un uomo. Ma c’è una cosa che rende Chappie diverso da ogni altro bambino: Chappie è un robot. Il primo robot capace di pensare e provare emozioni. Ed è proprio per questo che in molti vorrebbero fosse l’ultimo della sua specie…

Era mio padre – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Road to Perdition

Road to Perdition Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Sam Mendes

Sam Mendes Cast: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Stanley Tucci

Trama: Chicago, anni ’30: Michael Sullivan, a tutti noto come “l’Angelo della morte”, è un sicario della gang irlandese che fa capo al padrino John Rooney; ma è anche un marito premuroso, padre affettuoso di due bambini. Quando la moglie e il figlio più piccolo vengono uccisi, Sullivan – assetato di vendetta – non esita a coinvolgere l’altro figlio, fino ad allora ignaro della sua professione, trascinandolo con sé in un viaggio alla ricerca dell’assassino. Premio Oscar per la migliore fotografia nel 2002.

Un momento di follia – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Un moment d’égarement

Un moment d’égarement Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 105′

105′ Regista: Jean-François Richet

Jean-François Richet Cast: Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann

Trama: Antoine e Laurent, amici da sempre e entrambi in crisi con le rispettive mogli, decidono di trascorrere le vacanze in Corsica in compagnia delle loro figlie adolescenti. Ma la diciottenne Louna, figlia di Antoine, si prende una cotta per Laurent e una sera, dopo una sbronza in spiaggia, riesce a sedurlo. Laurent, che si rende subito conto di aver sbagliato, dovrà affrontare la gelosia della figlia Marie e Antoine, che si ritrova a consolare Louna senza sapere che la causa del suo dolore è proprio l’amico.

Il tesoro di Whittmore – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Little Savages

Little Savages Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Paul Tomborello

Paul Tomborello Cast: Noah Lomax, Aedin Mincks, Leigh-Allyn Baker

Cast Away – 21:00 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Cast Away

Cast Away Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Tom Hanks, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, Jennifer Choe, Tommy Cresswell, Anne Bellamy, Skye McKenzie, François Duhamel, Lauren Birkell, Jenifer Lewis, Peter Von Berg, Valentina Ananyina, Helen Hunt, Nick Searcy, Christopher Noth

Trama: Le avventure di un moderno Robinson Crusoe: Chuck Noland è un ingegnere della Federal Express, sommerso dai ritmi di lavoro e felicemente fidanzato con Kelly. Durante un viaggio d’affari in Thailandia, il suo aereo precipita su un’isola deserta. Miracolosamente vivo, Chuck dovrà imparare a cavarsela in un territorio selvaggio e incontaminato. Passano così quattro anni, quando finalmente una nave lo nota e lo porta in salvo. Chuck torna alla sua vecchia vita, dove però sembra non esserci più posto per lui.