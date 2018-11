Stasera in Tv, ecco i film in onda martedì 20 novembre

Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 20 novembre.

Ecco i film stasera in tv, martedì 20 novembre:

La bella e la bestia – 21:20 Canale 5

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: La belle e la bête

La belle e la bête Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Francia – Germania

Francia – Germania Durata: 112′

112′ Regista: Christophe Gans

Christophe Gans Cast: Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, Audrey Lamy, Jonathan Demurger, Yvonne Catterfeld

Trama: Dopo il naufragio delle sue navi, un mercante, caduto in disgrazia, ruba una rosa nel regno magico della Bestia, il quale lo condannerà a morte. Essendo la rosa destinata proprio a lei, Belle decide di sacrificarsi al posto del padre. Al castello della Bestia, però, la fanciulla comprende come questo feroce essere solitario fosse un tempo un maestoso principe. Armata del suo coraggio, lottando contro i pericoli e aprendo il suo cuore, Belle riuscirà a liberare la Bestia dalla maledizione, trovando, così, il vero amore.

Lezioni di Cioccolato 2 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Lezioni di cioccolato 2

Lezioni di cioccolato 2 Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 103′

103′ Regista: Alessio Maria Federici

Alessio Maria Federici Cast: Luca Argentero, Hassani Shapi, Vincenzo Salemme, Isabelle Adriani, Nabiha Akkari, Angela Finocchiaro

Trama: Lezioni di cioccolato 2 è un film del 2011 e il sequel di Lezioni di cioccolato del 2007. Perugia 2011. Dopo quattro anni le strade di Mattia e Kamal hanno preso direzioni diverse: l’uno è tornato all’edilizia, ma senza ottenere grandi appalti, l’altro ha aperto la tanto agognata cioccolateria senza però vedere l’ombra di un cliente. I due ex amici però sono destinati ad incrociarsi di nuovo. Kamal ha in mente un nuovo progetto sul cioccolato e Mattia, stanco dell’edilizia, vuole assolutamente farne parte.

Le avventure di Spirou e Fantasio – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Les aventures de Spirou et Fantasio

Les aventures de Spirou et Fantasio Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Francia

Francia Regista: Alexandre Coffre

Alexandre Coffre Cast: Christian Clavier, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache, Caroline Tillette, Thomas Solivéres

Trama: Quando Spirou, un ladruncolo travestito da fattorino in un albergo, incontra Fantasio, reporter fallito in cerca di uno scoop, tutto lascia presagire che non diventeranno mai amici. Tuttavia, il rapimento del conte di Champignac, un geniale inventore, da parte del famigerato Zorlug, farà in modo che i due siano obbligati a collaborare e inizino a porre le basi per un’inaspettata amicizia che li porterà persino a salvare il resto del mondo dal piano malefico di Sorlug per ottenere il controllo sull’umanita’.

Wyatt Earp – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Wyatt Earp

Wyatt Earp Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 195′

195′ Regista: Lawrence Kasdan

Lawrence Kasdan Cast: Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Jeff Fahey, Bill Pullman

Trama: Gli Earp erano stati in origine dei coloni. Nel periodo in cui studia legge, Wyatt è intenzionato a restare in Missouri e formare una famiglia con la donna che ha sposato e ama fin dall’infanzia. Quando la moglie muore di tifo la sua vita cambia per sempre. E’ il padre a scuoterlo dal torpore richiamandolo ai doveri verso i suoi fratelli.

Lara Croft, Tomb Raider – 21:05 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Tomb Raider

Tomb Raider Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Simon West

Simon West Cast: Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen, Noah Taylor

Trama: Lara Croft è un’archeologa che gira il mondo in cerca di cripte abbandonate e imperi dimenticati, poliglotta e allenata al combattimento, obbedisce soltanto al suo desiderio di avventura. Ora ha davanti a lei la sfida più grande: ritrovare un orologio astrale in grado di controllare lo scorrere del tempo. Ma non è l’unica a volerlo e dovrà confrontarsi con una società segreta, la setta degli Illuminati, ansiosa di far inginocchiare il mondo ai propri piedi. Tratto dall’omonima serie di videogiochi.

Gli ultimi saranno ultimi – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Gli ultimi saranno ultimi

Gli ultimi saranno ultimi Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 103′

103′ Regista: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Ilaria Spada, Stefano Fresi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio

Trama: Due storie che si intrecciano ad Anguillara: quella di Luciana, che lavora in una fabbrica ed è sposata con Stefano, cronico disoccupato. I due desiderano un figlio, che non arriva mai, ma quando il sogno finalmente si avvera, a Luciana, in dolce attesa, non viene rinnovato il contratto di lavoro. Poi c’è Antonio, un poliziotto che dal Veneto è stato trasferito nella provincia romana, dove lo aspetta il suo percorso di espiazione…Le vite dei due protagonisti si incontreranno in maniera inaspettata e imprevedibile.

Fur, Un ritratto immaginario di Diane Arbus – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 122′

122′ Regista: Steven Shainberg

Steven Shainberg Cast: Nicole Kidman, Robert Downey jr., Ty Burrell, Jane Alexander

L’asilo dei papà – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Daddy Day Care

Daddy Day Care Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Steve Carr

Steve Carr Cast: Eddie Murphy, Kevin Nealon, Jonathan Katz, Siobhan Fallon, Lisa Edelstein, Lacey Chabert, Laura Kightlinger, Leila Arcieri, Anjelica Huston, Khamani Griffin, Max Burkholder, Paul Anthony Reynolds, Rachael Harris, Arthur Young, Elle Fanning, Lisa Oliva, Kris Cruz Toledo, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King

Trama: Due padri, dopo aver perso il loro lavoro di pubblicitari presso una grande industria alimentare, sono costretti a togliere i loro due figli dall’esclusiva Chapman Academy, e fare i “casalinghi”. Senza nessuna opportunità di lavoro all’orizzonte, i due inventano un’attività di servizi quotidiani per papà, impiegando metodi per accudire i bambini assolutamente non convenzionali.

Chalet Girl – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Germania – UK – Austria

Germania – UK – Austria Durata: 97′

97′ Regista: Phil Traill

Phil Traill Cast: Felicity Jones, Ed Westwick, Bill Nighy

Trama: Kim ha diciannove anni ed è una campionessa di skateboard. Purtroppo, però, deve mettere la sua passione da parte e lavorare in un fast food per mantenere se stessa e il padre. Un giorno, decide di accettare un lavoro come cameriera in un lussuosissimo chalet sulle Alpi. Giunta sulle montagne innevate, Kim conoscerà il ricco proprietario di casa e anche il figlio di quest’ultimo, Johnny. Tra i due nascerà un sentimento, ma Kim dovrà vedersela con la fidanzata di lui e la potenziale futura suocera. Su quelle cime, Kim svilupperà anche una passione per lo snowboarding…