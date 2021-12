Stanotte a Napoli: sabato 25 dicembre l’attesissimo appuntamento con Alberto Angela

Stanotte a Napoli su Rai 1: Alberto Angela racconterà con il suo inconfondibile stile le tante bellezze della città partenopea (con il prezioso aiuto di tanti artisti).

Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 25 dicembre (ore 21.25, Rai 1), Alberto Angela condurrà il nuovo speciale “Stanotte a Napoli”, nel quale racconterà alla sua maniera le tante bellezze della città partenopea.

Il popolarissimo divulgatore (dal 2018 cittadino onorario di Napoli) narrerà nel suo magnifico stile tutta la bellezza della città partenopea, con particolare riferimento ad alcuni luoghi magici.

Per una narrazione fatta di notte: “Nel silenzio della sera -si legge nella presentazione della serata – ci si muoverà nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno”. Ad impreziosire la puntata ci sarà anche la presenza di numerosi artisti, a cominciare dal grande Giancarlo Giannini, che interpreterà il Re Carlo di Borbone. Massimo Ranieri ricorderà l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana, Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili.

Senza dimenticare i contributi di Serena Rossi, che illustrerà in musica il legame che la città ha da sempre con il caffè. Il mito di Maradona sarà poi fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra, mentre Serena Autieri rievocherà l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita.

Per un appuntamento assolutamente da non perdere, che rappresenta certamente uno dei fiori all’occhiello della programmazione natalizia della Rai.