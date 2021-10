“Stanotte a Napoli”: Alberto Angela tra le botteghe di San Gregorio Armeno

Alberto Angela sta girando il nuovo speciale “Stanotte a Napoli”: gli artigiani di San Gregorio Armeno lo hanno accolto con grande gioia.

Graditissimo ritorno a Napoli di Alberto Angela. Il popolare divulgatore scientifico è arrivato nella città partenopea per girare il programma “Stanotte a Napoli”, che sarà trasmesso su Rai 1 nella prima serata di sabato 25 dicembre.

Ancora una volta, Angela (dal 2018 cittadino onorario di Napoli) racconterà nel suo magnifico stile tutta la bellezza della città partenopea, con particolare riferimento ad alcuni luoghi magici.

Tra questi, c’è sicuramente San Gregorio Armeno, la strada dei presepi famosa in tutto il mondo, che sta tornando a ripopolarsi di turisti dopo oltre un anno di stop causa pandemia da Covid 19.

Come riporta “Fanpage”, proprio ieri sera, mercoledì 27 ottobre, le botteghe degli artigiani sono rimaste aperte fino a tarda serata per accogliere Alberto Angela. Per le riprese del programma, è stato anche anticipato l’allestimento delle luminarie natalizie offerte dalla Camera di Commercio di Napoli

Il viaggio del divulgatore proseguirà anche a Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sito in via Monte di Dio, a pochi passi da Pizzofalcone e da piazza del Plebiscito. Previste riprese anche in piazza Trieste e Trento, in prossimità del Teatro San Carlo, presso le Catacombe di San Gennaro e a Palazzo Reale.

Ad impreziosire la puntata ci sarà anche la presenza del grande Giancarlo Giannini, che interpreterà il Re Carlo di Borbone.