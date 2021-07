Stadio Maradona: il Comune di Napoli annulla l’inaugurazione del 29 luglio

Stadio Maradona: dopo le polemiche degli ultimi giorni il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha deciso per l’annullamento dell’inaugurazione prevista per il 29 luglio. La promessa di Beppe Bruscolotti: “Omaggeremo Diego con i tifosi”.

In seguito alle troppe polemiche, il Comune di Napoli ha deciso di annullare la festa per l’inaugurazione dello Stadio Maradona, in programma il prossimo 29 luglio. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco Luigi de Magistris ai microfoni di Canale 21:

“Ho molta amarezza, siamo stati rapidissimi a intestare lo stadio a Diego quando è finito – ha dichiarato il primo cittadino partenopeo– Si è aperto un dibattito surreale e intossicato in questi giorni perché volevamo fare un altro step, visto che non si può aprire lo stadio ai tifosi. Avevamo pensato di mettere una targa e una scultura, facendo intervenire 500 bambini. E che si è scatenato. Se Maradona deve diventare un messaggio politico e noi protagonisti di una divisione, l’evento non ha ragione di essere. Mettiamo da parte la festa e ricorderemo Maradona solo da punto di vista istituzionale ”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore allo Sport, Ciro Borriello: “Fa davvero tristezza vedere che una festa che doveva unire, nel ricordo di Diego, tutti quelli che lo hanno amato, sia diventata, con un clima avvelenato, un terreno di assurde divisioni. -ha dichiarato Borriello – L’Amministrazione comunale è quindi costretta a prendere atto che non sono state comprese le motivazioni che avevano orientato la decisione di regalare questa festa alla memoria e al ricordo del suo cittadino onorario, al capitano della squadra dei due scudetti. La festa, l’evento pubblico non si farà esclusivamente per il rispetto che l’Amministrazione nutre da sempre per il suo campione e per tutta la tifoseria che lo ha amato e che non lo dimenticherà mai. Resta l’amarezza per le polemiche strumentali e penalizzanti solo di un ricordo ”.

Bruscolotti: “L’omaggio per Diego si terrà coi tifosi”

L’annullamento della cerimonia di inaugurazione dello Stadio Maradona è stato ufficializzato ieri, venerdì 23 luglio. Tuttavia, già la sera prima, era stato tutto “previsto” da Beppe Bruscolotti, storico capitano del Calcio Napoli, compagno di squadra e tra gli amici più cari di Diego. Il grande “Palo ‘e fierro”, intervenuto a Canale 21, ha infatti svelato che “una manifestazione simile deve essere ricordata come quando lui è venuto e c’erano 80mila persone. La gente deve essere testimone di questa manifestazione, non è giusto si va alla rappresentanza con le autorità e basta. Noi compagni già stiamo studiando e prevedendo una festa: la faremo col pubblico”.