Stadio Collana: venerdì 23 aprile conferenza stampa della Giano sul futuro dell’impianto

Stadio Collana: venerdì 23 aprile conferenza Giano sul futuro dello storico impianto del Vomero. Interverranno anche il presidente del Coni Regionale, Sergio Roncelli, e i campioni olimpici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi.

Venerdì 23 aprile, alle ore 11, allo stadio Collana, conferenza stampa del concessionario Giano. Alla luce degli ultimi avvenimenti e alle voci che si susseguono sulla sorte dell’impianto vomerese, la società Giano intende fare chiarezza sullo stato delle cose.

Onde evitare ulteriori speculazioni e dichiarazioni che non hanno fondamento, la società concessionaria ha necessità di chiarire tutti gli aspetti relativi alle problematiche dell’impianto ed esporre i progetti futuri.

La Giano, nel rispetto del contratto stipulato con la Regione, anche con successivi accordi, ha finora aperto lo stadio agli agonisti. E ha dato la possibilità di svolgere attività sportiva, in modo gratuito, alle scuole del quartiere, nonché a disabili e fasce deboli.

E’ stata rispettata, in pieno, la finalità sociale prevista dal contratto di concessione. Lo stadio Collana, inoltre, giova ricordarlo, acclarata la disponibilità della Regione Campania proprietaria sarà centro vaccinale come d’intesa tra Coni Campania e Giano.

L’impianto sarà un hub sociale sportivo a disposizione per la vaccinazione della cittadinanza napoletana, lasciando inalterati gli spazi per la pratica sportiva. Alla conferenza stampa, parteciperanno il presidente del Coni Regionale, Sergio Roncelli, e i campioni olimpici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi e le associazioni sportive che hanno aderito al progetto della Giano per il nuovo Collana.