SPIAGGIA PULITA: GLI STUDENTI DELL’ ADA NEGRI IMPEGNATI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DI VARCATURO

Anche quest’anno la scuola Ada Negri rinnova l’iniziativa con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni verso il rispetto della natura

Una giornata all’insegna dell’ ambiente e’ stata organizzata stamattina dal prof Massimo Massarelli, docente e referente all’ambiente della scuola media statale Ada Negri di Villaricca. Insieme al professore, tantissimi studenti delle varie classi si sono ritrovati presso la spiaggia libera di Varcaturo per pulirla dalle plastiche e altri rifiuti, partecipando attivamente con entusiasmo a questa iniziativa.

La stessa dirigente Caterina Pennacchio sensibile alla tematica ambientale ha voluto e sostenuto fortemente questa ennesima iniziativa, ritenendola formativa ed educativa per i ragazzi. Un encomio va anche al prof. Massarelli Massimo-Casimiro per aver riorganizzato questo evento così importante per il territorio. “Vedere il grande impegno e la

partecipazione dei ragazzi, è davvero emozionante ancor più la loro grande soddisfazione quando hanno visto la spiaggia pulita – è il commento del prof. Massarelli.

Queste iniziative promosse dalla Scuola Ada Negri con il prof Massarelli M.-C. aiutano a sperare che il mondo possa davvero diventare un posto migliore.