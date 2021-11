Spartak Mosca-Napoli 2-1: Elmas non basta, si complica per il passaggio del turno

Spartak Mosca-Napoli termina 2-1 per i padroni di casa, che agganciano la formazione partenopea, che paga le troppe assenze, in vetta alla classifica del girone.

Spartak Mosca-Napoli | Sconfitta a Mosca per il Calcio Napoli, battuto 2-1 dallo Spartak e agganciati al 1° posto. Aspettando Leicester-Legia, rimandata la qualificazione al prossimo turno di Europa League e situazione che diventa complicata nel gruppo C.

Tante assenze per il Napoli subito sotto: Lobotka stende Promes e Sobolev non sbaglia il rigore. Elmas vicino all’1-1 negato da Selikhov, super anche su Zielinski. Alla mezz’ora Sobolev fa doppietta. Nella ripresa annullato il gol di Di Lorenzo prima del guizzo di Elmas, ma non basta. In classifica Spartak e Napoli guidano ora il girone con 7 punti.