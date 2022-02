Solopaca, tentano truffa ad un’anziana: la donna chiama i Carabinieri

Una 80enne di Solopaca ha chiamato i Carabinieri dopo una telefonata in cui le veniva chiesto di versare 5000 euro: l’Arma prosegue con la campagna di informazione (VIDEO).

Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 16:00, una 80enne di Solopaca, riceveva a casa sua una telefonata nella quale un uomo riferiva che il figlio della donna era rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui aveva investito una persona.

L’ignoto, aggiungeva che per risolvere bonariamente l’accaduto occorreva versare la somma di € 5.000,00 in contanti e che il denaro lo avrebbe ritirato tra quindici minuti facendo passare da casa un suo incaricato.

A questa telefonata, la donna tergiversava con il suo interlocutore in quanto ben ricordava che in un recente servizio giornalistico televisivo andato in onda su una emittente nazionale per un fatto simile avvenuto a Cusano Mutri, i Carabinieri avevano individuato i malfattori proprio perché la vittima aveva prontamente segnalato la truffa.

Pertanto subito dopo l’anziana contattava immediatamente il 112 e dalla segnalazione scaturivano le immediate ricerche da parte dei militari della locale Stazione e della Compagnia CC di Cerreto Sannita.

Sebbene non venivano rintracciati i responsabili, tuttavia la pronta segnalazione della donna e le immediate ricerche dei militari, evitavano il peggio. Anche in questo caso è evidente l’importanza della campagna di informazione condotta dall’Arma per prevenire il fenomeno delle truffe.

La stessa prosegue incessantemente cosi come l’azione di controllo del territorio volta a riscontare il transito di veicoli a noleggio sul territorio, impiegati dai truffatori, che provengono da aree contermini, tentano con i più diversificati e fantasiosi espedienti, di perpetrare truffe in danno di anziani.