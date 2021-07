“Solfatara”: ecco il nuovo singolo degli Aftersat (VIDEO)

Aftersat: disponibile su tutte le piattaforme digitali “Solfatara” (il secondo dei tre brani che completano l’Ep “Intosole” del gruppo “folk n’roll napoletano”).

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il videoclip di Solfatara, il secondo estratto dopo “Sient Ancora” dall’ep “Intosole” degli Aftersat, prodotto da Daniele Grasso, Dcave Records.

All’indomani del grande successo di pubblico riscosso a Mezzocannone Occupato per il live di presentazione del video e dell’intero ep, nell’ambito della rassegna “House of Arts”, continua il cammino del gruppo che ha da poco avuto accesso alla finale di Sanremo Rock e alle semifinali di Voci per la Libertà che si terrà a luglio per Amnesty International.

“Solfatara danza, gioca col fuoco – spiega Salvatore Pone, voce degli Aftersat – Cinque alchimisti la evocano attraverso la ricerca di elementi della natura che possano placarne la forza. Solfatara racconta il rapporto conflittuale dell’uomo con la propria terra, dominare ed essere dominati, la paura e l’attrazione verso ciò che è incontrollabile”.

Credits

Regia – Costantino Sgamato

Direzione artistica – Marica Chiara Ioffredo

Direttore della fotografia – Marina Sgamato

Make-up – Maria Grazia Cianfrano

Ballerina – Giusi Boemio

Costumi – Erica Uccello

Montaggio – Costantino Sgamato

Produzione di Brainheart

Gli AFTERSAT sono

Alessia Toorinelli: ukulele e voce

Salvatore pone: chitarra e voce

Mirko Di Bello: batteria

Giuseppe Passeri: basso

Davide Correra: chitarra elettrica

Gianluca Di Bonito: chitarra eletrrica