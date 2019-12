Torna il “Giocattolo Sospeso”, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli

L’iniziativa del “Giocattolo Sospeso”, giunta alla quarta edizione, si rivolge ai bambini meno fortunati, grazie alla partecipazione di diversi negozi della città.

Con l’arrivo del Natale il pensiero volge sempre ai bambini che attendono i regali da Babbo Natale ma purtroppo non tutte le famiglie possono affrontare l’acquisto di giocattoli e per aiutare queste famiglie ma soprattutto per far provare ai bimbi la gioia di scartare un pacco sotto l’albero arriva il ‘Giocattolo Sospeso’. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa dal Comune di Napoli e si avvale della partecipazione di diversi negozi di giocattoli, di cartolerie e librerie della città.

Una manifestazione che si ispira alla più nota tradizione tutta partenopea del caffè sospeso che consente a chi non può permettersi un caffè di trovarne uno già pagato al bar. Con il Giocattolo sospeso chiunque può recarsi presso i negozi che aderiscono e acquistare un gioco da lasciare ‘sospeso’ e che sarà destinato a un bambino che non può permetterselo.

Da qui l’appello dell’assessore ai Giovani, Alessandra Clemente: “Scateniamoci con le donazioni per comprare un giocattolo per un bambino o una bambina che non conosciamo per dare anche a loro la gioia del Natale. E’ un’iniziativa – ha aggiunto – monitorata lungo tutto l’arco del suo svolgimento e in questi anni nessuno ne ha mai abusato. I doni sono infatti sempre arrivati nelle mani giuste grazie alla catena della solidarietà e al protagonismo di educative territoriali, associazioni e comitati che sono punti di riferimento in tutti i quartieri della nostra città”.

Nelle scorse edizioni, secondo i numeri forniti, sono stati donati tra gli 800 e i 900 giocattoli e quest’anno si punta a superare quota mille. Testimonial della manifestazione, l’attore Gino Rivieccio, che ha sottolineato “la partecipazione dei giocattolai che hanno dimostrato di avere un cuore grande come è il cuore dei napoletani perché un’infanzia senza giocattoli è triste e lo è ancor di più il Natale” e la giovane protagonista della serie ‘L’Amica geniale’ Ludovica Nasti. “E’ un’iniziativa bellissima – ha detto – che sono certa regalerà tantissimi sorrisi ai bambini”.