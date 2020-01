Parte la Campagna “Cuore a Cuore”, domenica 26 gennaio la presentazione

Il Movimento per la Vita presenta la campagna ‘Cuore a Cuore’ presso l’Istituto dei Rogazionisti domenica 26 gennaio.

di Giuseppe Giorgio – Domenica 26 gennaio alle ore 11, presso l’Istituto dei Rogazionisti al viale dei Pini 53 ai Colli Aminei, è previsto un importante incontro per la presentazione della campagna “Cuore a Cuore”, promossa dal Movimento per la Vita, e per decisione condivisa ed unanime, divenuta campagna del Forum delle Associazioni sociosanitarie e di ciascuna realtà che costituisce il Forum, fra cui I’ Amci (Associazione Medici Cattolici Italiani).

Moderato dal presidente nazionale del Forum delle Associazioni Sociosanitarie, il professore Aldo Bova ( nella foto), l’incontro sul tema “Amore a primo battito” prevede la partecipazione di Paola Mancini, presidente del Movimento per la vita; di Giuseppe Gallo, consigliere nazionale Amci e di Giuseppina Ricciardi, presidente Amci Napoli.

E’ la bellezza, la meraviglia, la ricchezza, il mistero del generare un figlio l’elemento su cui si basa la presentazione della campagna; l’intimo dialettico dialogo bioumorale, neuropsichico, spirituale, che si genera fra madre e figlio e fra padre, madre e figlio nel periodo della gestazione; l’importanza socioculturale, economica, familiare della gravidanza e della famiglia unita.

Con il motto il nascituro è uno di noi, è un figlio, è un essere umano, la campagna “Cuore a Cuore” rende alta e forte la voce delle donne a difesa della vita nascente.