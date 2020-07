L’Ospedale di Sarno pronto al collaudo della Diagnostic Station DS-20

Tutto pronto all’Ospedale di Sarno per il collaudo della nuova Diagnostic Station DS-20 acquistata grazie alla donazione concessa dall’azienda Sole365.

Domani martedì 21 Luglio, alle ore 12.00 verrà realizzato il collaudo della DIAGNOSTIC STATION DS-20, fondamentale per il monitoraggio dei parametri vitali ed ECG, acquistata con il contributo che Sole365 ha devoluto al reparto di cardiologia dell’Ospedale di Sarno.

L’azienda Sole365, da sempre sensibile alle necessità del territorio, in questo periodo storico ritiene più che mai doveroso attivarsi per dare un contributo concreto ai medici ed agli operatori sanitari che ogni giorno lavorano per la sicurezza e per la salute di tutti i cittadini.

“Essere testimoni del momento in cui entrerà in funzione il macchinario, sarà un’occasione emozionante per partecipare in modo simbolico alle future opportunità di prevenzione e cura che la donazione aprirà all’interno del presidio sanitario“.

Con questo spirito l’Amministratore delegato di Ap Commerciale, Michele Apuzzo, sarà lieto di essere presente al collaudo assieme al sindaco di Sarno, Dott. Giuseppe Canfora, accettando con piacere l’invito del Direttore Sanitario, Dott. Rocco Calabrese e del Primario di cardiologia, Dott. Gerardo Riccio.