La Bottega delle parole: la presidente Miryam Gison (con le illustrazioni di Giusy Terracciano) ha scritto Giulia & Giorgia e il cattivo Covid (favola gratuita che invita a fare una donazione per l’ospedale Cotugno).

La Bottega delle parole (libreria, associazione culturale e casa editrice di San Giorgio a Cremano) ha realizzato Giulia & Giorgia e il cattivo Covid, una favola per scacciare i brutti pensieri di questo periodo e aiutare l’ospedale Cotugno di Napoli.

Cosa pensano i bambini in questo periodo? Come affrontano la quarantena e come percepiscono questo brutto virus che sta sconvolgendo anche le loro abitudini? Se lo chiedono di sicuro tutte le mamme e tutti i papà che quotidianamente devono inventare giochi per intrattenere i propri piccoli e spiegare perché è così importante restare a casa. Allora perché non farlo leggendo una bella storia? La storia di due piccole bambine che, proprio come solo i bambini sanno fare, affrontano a modo loro il “cattivo Covid”. Una favola che aiuterà, in modo spensierato e allegro, a raccontare ai più piccini questo nostro tempo e che ci auguriamo aiuterà anche i nostri piccoli, che sono a casa al riparo ma anche un po’ in gabbia, a divertirsi un po’.

Questa piccola fiaba è offerta gratuitamente ed è scaricabile in PDF dal sito www.labottegadelleperole.it. All’interno ci sono tutti i riferimenti per poter effettuare una piccola donazione all’ospedale Cotugno.

Come racconta l’autrice Miryam Gison (affiancata da Giusy Terracciano per le illustrazioni), “io sono una libraia e, dall’inizio di questa emergenza, mi sono chiesta cosa posso fare per dare una mano. Qualche giorno fa Lorenzo Marone mi chiamò per comunicarmi che, come aveva fatto Antonio Manzini a Roma, avrebbe scritto un racconto da scaricare gratuitamente, con la richiesta però di fare una donazione all’ospedale Cotugno per l’emergenza Covid. E allora perché non fare lo stesso?”.