Galleria Umberto I: il Teatro San Carlo (con l’esibizione del coro), la Caritas e alcuni ristoratori hanno curato quest’oggi il pranzo di Natale per 250 persone bisognose.

La Galleria Umberto I di Napoli ha ospitato quest’oggi il pranzo di Natale, momento solidale con cui è stato offerto un pasto a 250 persone senza fissa dimora e poveri che vivono nelle strade della città partenopea. La manifestazione, intitolata Natale a Santa Brigida, è stata promossa dai ristoratori di via Santa Brigida con la collaborazione della Caritas Decanale, Caritas III Decanato e Teatro San Carlo.

Il pranzo è stato inoltre patrocinato e coordinato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli, che ha fornito i materiali per allestire i tavoli, oltre alle necessarie autorizzazioni.

Come riporta “Il Mattino”, il menù offerto a queste 250 persone era composto da antipasto di bruschetta al pomodoro, primo di pasta e fagioli con frutti di mare, secondo salsicce e patate e sushi e per finire come dolce i fiocchi di neve: “Sosteniamo con orgoglio queste iniziative e ringraziamo i ristoratori e la Caritas per questo momento di solidarietà – ha detto l’assessora al Welfare, Monica Buonanno – La città risponde alla povertà con politiche di inclusione serie perché noi curiamo queste persone non solo a Natale ma quotidianamente attraverso l’impegno delle unità di strada, degli assistenti sociali e di tutti i nostri servizi”. Ad allietare il pranzo dei senza fissa dimora, il Coro del Teatro San Carlo, diretto da Gea Garatti Ansini e accompagnato al pianoforte da Vincenzo Caruso, che ha regalato alcune arie di opera e tradizionali canti natalizi, trasformando la Galleria Umberto in uno splendido teatro all’aperto: “Noi da anni abbiamo aperto le porte del San Carlo ai nostri fratelli più deboli, non perché questo gesto risolve i problemi ma per dare loro un momento di calore e di bello -ha dichiarato Rosanna Purchia, soprintendente del Teatro San Carlo- Quest’anno è stato il San Carlo a uscire fuori e a venire incontro a chi vive condizioni di difficoltà sociale“.

Foto in evidenza: “Fanpage”