Frattamaggiore: tutto esaurito al Pasquale Ianniello per sabato 9 novembre. L’incasso andrà all’associazione Lello Volpe con i Bambini (impegnata in progetti per i bimbi ammalati della Terra dei fuochi).

La Nazionale Italiana Magistrati scenderà in campo con la Nazionale Italiana Cantanti per l’amichevole Il Cuore in Campo contro La Violenza, una manifestazione realizzata in collaborazione con la Rete di Cittadinanza e Comunità con il patrocinio del Comune di Frattamaggiore. Le due squadre, “legate” da una grande amicizia dal 1994, si contenderanno la vittoria della partita a sostegno di una importantissima causa umanitaria per la tutela della Terra dei Fuochi e contro la violenza sulle donne e i minori.

“Il Cuore in Campo contro La Violenza” sarà uno degli eventi del progetto promosso dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti Un Angelo di nome Fortuna, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, con lo scopo di informare e sensibilizzare gli studenti – in particolare quelli degli Istituti d’Istruzione Superiore – del territorio e in generale l’opinione pubblica, su una tematica di preoccupante attualità e rilevanza sociale: la violenza di genere e sui minori. La partita del 9 Novembre ha come obiettivo quello di favorire una riflessione volta ad una presa di coscienza all’interno del cambiamento nei comportamenti socio-culturali e prevenire e contrastare questo orrendo fenomeno che ci chiama ad una responsabilità sociale e non solo individuale. Un progetto “corale” che vede la collaborazione della Rete di Cittadinanza e Comunità, realtà associativa da alcuni anni impegnata attivamente nella Terra dei Fuochi sul versante della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e per l’affermazione della centralità della persona.

L’incasso della partita e un ulteriore contributo economico donato dalla Nazionale Cantanti, saranno interamente devoluti all’Associazione Lello Volpe con i Bambini; questi fondi saranno la “prima pietra” per la start up di un importante progetto di ricerca Veritas 2.0 rivolto ai bambini ammalati della Terra dei Fuochi.

Sabato 9 Novembre a Frattamaggiore sarà una giornata speciale, di comunicazione e sensibilizzazione, per diffondere un messaggio di contrasto e tolleranza zero nei confronti della violenza di genere, un momento fortemente inclusivo per il territorio e un’occasione di denuncia delle condizioni di degrado ambientale in cui versa la Terra dei Fuochi, che richiedono un intervento urgente da parte delle istituzioni quale strumento di prevenzione a ogni tipo di violenza.

Programma Sabato 9 Novembre Stadio Pasquale Ianniello