Coronavirus, il grande cuore dei volontari del Pendio Agnano: 50 buste di alimenti per i bisognosi

I volontari del Pendio Agnano hanno consegnato più di cinquanta buste di alimenti per le famiglie più colpite dall’emergenza Coronavirus alla Parrocchia e alla Caritas.

In piena emergenza Coronavirus, i volontari del Pendio Agnano hanno dimostrato il loro grande cuore, consegnando più di cinquanta buste di alimenti nelle tre ore di raccolta in piazzetta. Una volta caricate sul furgone, sono state consegnate presso la Parrocchia e la Caritas, per i più bisognosi. Il Rione popolare ha dimostrato essere, nonostante le difficoltà del momento, un esempio di solidarietà verso tante famiglie.

Le attività del Comitato Pendio Agnano proseguiranno anche oggi e domani, sempre dalle 16 alle 19, con la raccolta di alimenti e di qualche uovo pasquale per i più piccoli. Sono stati, infine, anche consegnati 500 euro in buoni spesa presso il Supermercato Conad di via Consalvo.