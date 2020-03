Coronavirus, Equilibrium onlus: 100mila euro per il Cotugno di Napoli

Equilibrium per il Cotugno: In un solo giorno sono stati raccolti altri contributi per un importo di 11.471 euro che si aggiungono ai 100mila già devoluti.

Coronavirus a Napoli, l’Associazione Equilibrium onlus si è attivata per una raccolta fondi da destinare all’ospedale Cotugno. In pochi giorni grazie alla sensibilità di tanti professionisti e imprenditori sono stati raccolti ben 100 mila euro che saranno destinati all’ospedale Cotugno di Napoli per riconvertire un intero reparto dedicato ai pazienti Covid-19 e fornirlo delle apparecchiature di terapia intensiva.

La splendida iniziativa della raccolta fondi è partita già da diversi giorni ed è stata promossa da Dario Sammaritani: “Ci siamo tutti dentro. Quel che sta accadendo realmente lo capiremo soltanto in futuro, quel che invece è sotto gli occhi di tutti sono i numeri delle vittime colpite dalla pandemia di Covid-19. L’ospedale Cotugno ha bisogno del supporto di tutti.

L’obiettivo è la riconversione di un intero reparto per creare nuovi posti letto in terapia intensiva. Ne sono stati creati già 30, ne servono altri. Un singolo posto letto attrezzato per la terapia intensiva, costa all’ospedale circa 30.000€. Proviamo insieme a supportare la costruzione di almeno altri 30 posti letto. Possiamo fare la differenza anche con una piccola donazione. Il primo passo lo facciamo noi, con Equilibrium, la onlus fondata dal sottoscritto, che con l’aiuto dei soci, Marcello Marigliano e Luigi Serricchio, abbiamo già devoluto a questa campagna i primi 100mila euro. Siamo in tanti, un piccolo contributo da ciascuno può portare a grandi risultati”.

In un solo giorno sono arrivati altri contributi per un importo di 11.471 euro che si aggiungeranno ai 100mila già raccolti. Il primo importo di 100mila euro è stato bonificato dai promotori dell’iniziativa direttamente al Cotugno di Napoli. Per trasparenza viene utilizzata una piattaforma sicura tramite Gofundme.

Come sostenere l’iniziativa

Donare è semplice, veloce e sicuro.

Cliccare sul link DONARE e accedere alla schermata per riempire i campi obbligatori richiesti.

Ecco il link https://www.gofundme.com/f/equilibrium-per-l039-ospedale-cotugno/donate