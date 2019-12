Cercola, solidarietà al ‘Mama Ines’ per l’associazione “Gli occhi di Claudio”

Al “Mama Ines” di Cercola è in programma un exclusive event con raccolta fondi per l’associazione “Gli occhi di Claudio” per la costruzione di un pozzo a Tamassogo in Burkina Faso.

Interessante nuovo appuntamento con il format “Bazar”. Domenica 22 dicembre 2019, infatti, con inizio alle ore 20.30 al “Mama Ines” di Cercola è in programma un exclusive event con raccolta fondi per l’associazione “Gli occhi di Claudio” per la costruzione di un pozzo a Tamassogo in Burkina Faso.

Il concetto dei mercati delle feste in un’atmosfera completamente natalizia… Per questa iniziativa hanno contributo alla realizzazione dell’evento tante aziende del nostro territorio creando percorsi enogastronomici, bancarelle, spettacolo da strada e soprattutto momenti emozionanti ispirandosi al magico Natale.

A dare il via questo grande evento sarà Babbo Natale che insieme ai folletti distribuirà palloncini e letterine accompagnato dalle performance dei Marimba Live Show Percussion e successivamente con dei momenti musicali di Federica Raimo, spettacolo di circensi, giocolieri, trampolieri e una dimostrazione di body painting a cura di Monique Art sul corpo della modella Sofia Kelys.

Il locale sarà completamente allestito con luminarie di strutture in 3d, con un’automobile di “Picano Rent”, buffet di latticini a cura di Ciro Amodio, buffet street food con l’azienda “Cicerotto on the road”, uno showcooking curata dagli chef che prepareranno un buffet di pasta del pastificio “AnticoMulinoFalco” .

Ancora il momento curato da “Napoli Food PopCorn” con i suoi carrettini di pop corn e zucchero filato che oltre a dare un dolce profumo saranno a disposizione gratuitamente per tutti i clienti. Non mancherà il vino attraverso la produzione firmata “Vini De Martino” e “Antiche Vigne Pompeiane”.

Partner dell’iniziativa “Chapeau Francesco Marotta Jewels”, “Sunset travel”, “IdeeinPannolenci”, “DT rappresentanze”. Dalle ore 22.30 lo show continuerà con la selezione musicale a cura di Elio Foglia dj e la voce di Lee Rush. In consolle Manuelito dj e Marco P. Spettacolo & dance di Sunny Loy Dancer.