Caivano: l’associazione ambientalista Noi Genitori di Tutti, formata dalle mamme della Terra dei Fuochi, è scesa in campo per la solidarietà durante l’emergenza Coronavirus.

Con l’emergenza Covid 19 sono aumentate purtroppo, soprattutto nel Meridione, le famiglie che non hanno neppure un piatto di pasta da mettere in tavola, a cui si sono aggiunti molti nuclei rimasti senza lavoro e senza sussidi di alcun tipo. Ma, per fortuna, c’è sempre il grande cuore dei Napoletani. Un’altra bella storia di solidarietà arriva da Caivano.

Anche l’associazione ambientalista Noi Genitori di Tutti, formata dalle mamme della Terra dei Fuochi, è scesa in campo per la solidarietà. Grazie unicamente alla Colonial Sud di Luigi Errichiello, che sabato mattina ha consegnato presso la parrocchia del Parco Verde, guidata da Don Maurizio Patriciello, pasta, olio, latte, farina e biscotti, quintali di alimenti sono stati donati alle persone più bisognose residenti nel rione di Caivano. Infatti, è stata molta più del solito la gente che si presenta quotidianamente alla chiesa del Parco Verde – quartiere dove normalmente già la disoccupazione raggiunge punte finanche dell’80% – per chiedere generi di prima necessità.

“Grazie alla Colonial Sud, che sicuramente non ci lascerà mai sole – afferma Anna Magri, attivista di “Noi Genitori di Tutti”, – abbiamo conservato anche dei pacchi da destinare a famiglie indigenti che hanno, oltretutto, dei malati oncologici in casa”.