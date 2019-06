Bacoli, tutto pronto per una nuova sede de ‘La Casa di Matteo’

5×1000

DONA IL 5X1000 ad “A Ruota libera onlus”!

Anno dopo anno, puoi donare il 5 per mille a sostegno di organizzazioni no profit. Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta il 5 per mille resterà allo stato.

COME FARE:

1- Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello unico.

2- Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del Volontariato…”.

3- Indica nel riquadro il codice fiscale di “A Ruota Libera”: 95089860639