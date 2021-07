“Sine Diez”, omaggio a Maradona al Maggio della Musica di Stefano Valanzuolo

Giovedì 8 luglio, ore 19,30, nei meravigliosi Giardini di Villa Pignatelli – via Riviera di Chiaia 200, Napoli, andrà in scena lo spettacolo/concerto “Sine Diez”: omaggio a Maradona al Maggio della Musica.

Evento-spettacolo con omaggio a Maradona a Villa Pignatelli dove, in prima assoluta, verrà proposto il concerto-spettacolo scritto da Stefano Valanzuolo sugli indimenticabili e magici anni napoletani del campione argentino.

In scena Paolo Cresta con i musicisti Nino Conte ed Enrico Valanzuolo, in scaletta anche brani tra jazz e tradizione argentina da Bill Evans ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita. Inserito nella Stagione 2021 del “Maggio della Musica”, il concerto-spettacolo “Sine Diez, musica per piedi innamorati” di Stefano Valanzuolo, è un doveroso e sentito omaggio a Diego Armando Maradona a meno di un anno dalla sua prematura scomparsa, attraverso il racconto affettuoso e personale dei suoi anni napoletani affidato alla voce recitante di Paolo Cresta, interprete in scena con Nino Conte (fisarmonica) ed Enrico Valanzuolo (tromba) che eseguiranno negli arrangiamenti da loro curati alcuni brani di Astor Piazzolla – nel centenario della nascita – e ancora di Bill Evans e di compositori argentini di ambito popolare e jazzistico accanto a brani originali di Enrico Valanzuolo.

Lo spettacolo, che fa parte della rassegna “Musica in Villa”, è promosso dal Maggio della Musica in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. La parabola di Maradona a Napoli inizia con la presentazione allo stadio San Paolo il 5 luglio 1984 e segna la storia calcistica della città con due scudetti, la coppa Uefa, una coppa Italia e una Supercoppa italiana vinta proprio all’inizio dell’ultima stagione a Napoli, preludio di un addio improvviso nel 1991, volutamente taciuto in questo lavoro.

“Sine Diez” ripercorre sette anni racchiusi nell’arco di un racconto a ritmo di jazz. Sette anni di emozione, amore, speranza, paura. Sette anni di calcio, ma non solo. Maradona e Napoli: un rapporto che neppure la morte è riuscita a scalfire. «Impossibile descriverlo solo con le parole – scrive l’autore, Stefano Valanzuolo – Per fortuna che c’è la musica». Una storia senza fine.

Giovedì 8 luglio, ore 19,30

Giardini di Villa Pignatelli

Sine Diez

Musica per piedi innamorati

di Stefano Valanzuolo

Paolo Cresta, voce recitante

Nino Conte, fisarmonica

Enrico Valanzuolo, tromba

Musiche di A. Piazzolla, B. Evans, E. Valanzuolo e standard della tradizione argentina

Arrangiamenti di N. Conte, E. Valanzuolo

prima assoluta