Simeone: “Basta agenzie interinali per assunzioni nelle aziende pubbliche!”

Nino Simeone: “I più meritevoli saranno assunti e non dovranno preoccuparsi di essere messi da parte una volta scaduto il contratto e l’Amministrazione”.

Nino Simeone, consigliere comunale uscente e consigliere del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sui temi del Trasporto Pubblico Locale, in un video apparso oggi, 28 agosto 2021, sul proprio profilo facebook, interviene sul tema delle assunzioni tramite lavoro interinale all’interno delle aziende pubbliche del Comune di Napoli.

“Un mio impegno nella prossima consiliatura sarà quello di procedere alle assunzioni di personale all’interno delle aziende pubbliche del Comune di Napoli. Assunzioni che dovranno essere effettuate tramite procedure concorsuali trasparenti!” – afferma il consigliere comunale uscente.

Simeone precisa che, oltre a portare avanti le vecchie battaglie sul trasporto pubblico affidabile e sicuro, sulla viabilità e la cura del territorio, precisa che la questione lavoro sarà centrale durante la sua personale campagna elettorale.

“Ho incontrato dei giovani lavoratori interinali– continua Simeone – e ho promesso loro il massimo impegno sulla questione: basta lavoro somministrato, se non per periodi molto limitati o per emergenze, ma procedure concorsuali per le assunzioni.

I più meritevoli saranno assunti e non dovranno preoccuparsi di essere messi da parte una volta scaduto il contratto e l’Amministrazione – precisa Simeone prima di concludere – deve impegnarsi in tal senso.

È impensabile che si possa continuare ad andare avanti attraverso lavoro somministrato, soprattutto perché non è vero che il lavoro interinale costa meno all’Ente – conclude Simeone – Sfatiamo questo mito!

Deve essere premiato il merito e promuovere la politica del lavoro indeterminato!”