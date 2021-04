“Shooter” su Paramount Channel. I film in tv martedì 14 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv martedì 14 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv martedì 14 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

D-Tox – 21:15 Sky Cinema La legge del Signore – 21:00 Iris The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi 21:20 Rai 4 Tutte le strade portano a Roma – 21:15 Premium Cinema 2 The Idol – 21:10 Rai Movie Le Spie – 21:15 Cielo Shooter – 21:10 Paramount Channel Genere: Azione

Antoine Fuqua Cast: Mark Wahlberg, Michael Pena, Kate Mara, Rhona Mitra, Danny Glover, Ned Beatty TRAMA Shooter è un film del 2007 diretto da Antoine Fuqua. È tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente (Point of Impact) di Stephen Hunter, primo volume della serie dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, tiratore scelto reduce dall’Etiopia. “Shooter” in inglese significa “tiratore”. Un veterano dell’esercito degli Stati Uniti, Bob Lee Swagger, da tempo si è isolato sulle montagne dell’Arkansas dopo una tragedia durante una sfortunata missione in Africa, viene richiamato dal governo per vigilare sulla sicurezza del Presidente. L’incarico fa parte di un macchinoso complotto, che prevede in realtà l’assassinio del presidente. Incastrato dai cospiratori, Bob dovrà lottare per dimostrare la sua innocenza, cercando di portare alla luce i veri responsabili del piano criminale. Il tesoro dei Templari – 21:000 Sky Family Il velo dipinto – 21:15 Sky Cult