Settimana del Mare, ecco la seconda edizione: torna la pallanuoto nelle acque di Marechiaro

Settimana del Mare 2021: parte la seconda edizione dal 28 giugno al 9 luglio con giovanissimi atleti che saranno protagonisti di ben sei tornei di pallanuoto nelle acque di Marechiaro.

Torna la Settimana del Mare, manifestazione giunta alla seconda edizione, che vedrà protagonisti giovanissimi atleti in ben sei tornei di pallanuoto nelle splendide acque di Marechiaro. Sono previsti tornei under 12, 14, 16 e 18, ai quali si sommano il memorial Checco Mazza e la rassegna paralimpica.

“Siamo molto contenti di confermare e poter dare il via alla seconda edizione della Settimana del Mare – spiega Andrea Scotti Galletta, promotore della manifestazione insieme a Fabio Galasso – Rispetto a settembre 2020, abbiamo deciso di anticipare il naturale svolgimento della manifestazione, in programma tra fine giugno e i primi dieci giorni di luglio, per agevolare la ripartenza sportiva dei ragazzi, che hanno tribolato non poco durante la pandemia, fermi ai box e con il rischio di ingrassare tra divano e pc”.

Ogni torneo sarà intitolato ad uno dei grandi della pallanuoto napoletana. Si parte con il Torneo Mario Vivace (under 12) dal 28 al 30 giugno, segue il Torneo Mario Occhiello (under 14) dal 30 giugno al 2 luglio, Torneo master Checco Mazza e sfida paralimpica dal 3 al 5 luglio, poi il Torneo Mario Scotti Galletta (under 16) dal 5 al 7 luglio, infine Torneo Paolo De Crescenzo (under 18) 8 e 9 luglio.

Lo stesso Scotti Galletta fa inoltre sapere che “l’organizzazione è stata affidata a Fabio Galasso e Simone Mulazzani, con la collaborazione dei tecnici Antonio Luongo, Gennaro Mattiello e Giuseppe Fasano”. Si ringrazia per la collaborazione Sergio Mannato dell’Associazione Borgo Marechiaro e gli sponsor della manifestazione: D’Orta Spa, Waterpolo Lions, Serapide Trans Spa, D’Abundo, Ristorante Cicciotto, Ristorante Rosiello, Ristorante Calasole, B-Personal.