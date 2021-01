Serie tv Americane, ecco quali sono le 5 più viste: in testa Grey’s Anatomy

Serie tv Americane: ecco quali sono quelle attualmente più seguite. Sul podio anche Station 19 e Young Sheldon.

Serie tv, ovvero un format di grande successo in tutto il mondo, che trova negli USA le sue produzioni più famose.

Ormai sono davvero tanti gli appassionati, coinvolti in vere e proprie “maratone” delle serie più apprezzate. Ecco la classifica (riportata da “Coming Soon”) sulle serie tv attualmente più viste negli USA, di cui proponiamo la “top five”.

Grey’s Anatomy

Al vertice di questa speciale classifica non può che esserci Grey’s Anatomy, la cui diciassettesima serie sta tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. La scena clou della nuova serie del medical drama più famoso del mondo è stata quella del clamoroso ritorno dell’amatissimo personaggio interpretato da Patrick Dempsey, ovvero il chirurgo Derek Shepherd, nei sogni di Meredith Grey (Ellen Pompeo). In attesa di altre novità…

Station 19

Al secondo posto c’è Station 19, di cui il 12 gennaio arriverà la quarta stagione. Spin-off di Grey’s Anatomy, la serie vede protagonisti i vigili del fuoco di Seattle.

Cresciuta tra le mura della caserma, Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) è una vigile del fuoco sicura di sé e coraggiosa, nonché la figlia del Capitano Pruitt (Miguel Sandoval). Da sempre un modello per Andy, Pruitt è un mentore anche per il tenente Jack Gibson (Grey Damon), un giovane energico e appassionato dal quale chiunque vorrebbe essere salvato…

Young Sheldon

Terzo posto per Young Sheldon, la cui quarta stagione è attesa a marzo. Spin-off del successo planetario The Bing Bang Theory, la serie ripercorre l’infanzia del personaggio “cult” Sheldon Cooper (Jim Parsons, qui nelle vesti di voce narrante), che prima di diventare fisico di successo e vincitore del Premio Nobel, è un bambino di nove anni (Iain Armitage) che vive con la sua famiglia nel Texas orientale. Di gran lunga più intelligente dei suoi coetanei, qualcosa che può renderti la vita difficile se vivi in una terra dove poche cose sono più importanti di andare in chiesa e seguire il football, ma vulnerabile e un po’ ingenuo, Sheldon deve trovare un modo per affrontare il mondo che lo circonda, tanto a scuola quanto tra le mura domestiche…

The Neighborhood

Quarto posto per The Neighborhood (tre stagioni in tutto), che ha come protagonista Max Greenfield, il quale veste i panni di Dave Johnson, l’uomo più amichevole di tutto il Midwest. Dave decide di trasferirsi con la sua famiglia da un piccolo villaggio nel Michigan in uno dei quartieri più “black” di Los Angeles. Qui scopre che le sue maniere gentili e ospitali non sono sempre apprezzate e deve trovare dei modi alternativi per stringere un legame con i suoi nuovi vicini (il cui capofamiglia Calvin è interpretato da Cedric The Entertenier), inizialmente poco propensi ad accogliere tra loro una famiglia di bianchi. La serie analizza con ironia tutte le sfumature del razzismo e dei luoghi comuni…

Big Sky

Quinto posto per Big Sky, thriller che ha come protagonista Kylie Bunbury nei panni di Cassie Dewell, investigatrice privata che unisce le forze con Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), un’ex poliziotta, per ritrovare due sorelle rapite da un camionista su una remota statale nel Montana. Aiutate dall’ex marito di Jenny, Cody (Ryan Phillippe), un ex poliziotto che ha deciso di posare il distintivo e lavorare privatamente, Cassie e Jenny scoprono ben presto che queste non sono le uniche ragazze scomparse nella zona…